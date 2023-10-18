國民黨、民眾黨近日對於如何選出最強候選人的方法上仍僵持不下。對此，中廣董事長趙少康認為，藍白討論合作最終仍要王見王，柯文哲、侯友宜直接談，若真有誠意就沒什麼不能化解的，要不要以大局為重在主事者一念間。

趙少康今（18）日在臉書指出，在野整合考慮的不該只是「誰正誰副」，聯合政府的政見、部會首長以及國營事業首長等各環節都該通盤討論，並直言這不是分贓，而是用人唯才，負責任的以「影子內閣」來爭取選民認同。

趙少康也直言，藍白討論合作，最終還是要王見王，讓柯、侯直接談，如果真有誠意，就沒什麼不能化解的，要不要大局為重，就在主事者的一念之間。

此外，針對柯不只一次公開表達不該以「下架民進黨」為目標，趙少康質疑，以民眾黨只有一席新竹市長、未來最多8到10席立委的實力，應講清楚其心中的聯合政府是否要跟民進黨合作？此外，柯也沒宣示過「反台獨」，如今已到選舉關鍵時刻，趙少康認為柯文哲不能再打迷糊仗，應該清楚表態，讓選民可以認清立場、做出明智選擇。