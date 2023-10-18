藍白合會前會後，雙方陣營為人選產生方式喬不攏，持續隔空叫陣。國民黨拋出「民主初選」，由民眾直接投票決定人選，民眾黨仍堅持全民調。至於民眾會支持哪一種方案?《Newtalk》今（18）日公布最新民調，結果顯示，有60.51%的民眾支持開放式投票，支持民調的有39.49%。

國民黨、民眾黨雙方在第一次協商後無共識，民眾選擇支持哪一方案？該份民調詢問，「請問您支持白營提的民調方式，還是藍營提的開放式投票？」結果顯示，有60.51%的民眾支持開放式投票，支持民調的有39.49%。

該民調進一步分析，若攤開政黨支持傾向來看，民眾黨支持者相對於國民黨支持者來說，確實較支持採取民調方式，民眾黨支持者有68.13%力挺民調，但也有31.87%支持開放式投票，國民黨部份則更為集中，有72.85%認同開放式投票，僅有27.15%選擇採取民調做法。

柯辦總幹事黃珊珊昨(17日)下午提出兩種民調方案，並稱若要協商民調可以繼續見面，嗆藍營若堅持民主初選，再協商幾次也不會有結果。而侯辦發言人黃子哲今表示，侯辦昨天有透過書面有提出「折衷方案」，並透露民調、民主初選並行也是選項之一。

該簡訊民調，由Newtalk新聞網站透過手機門號，於10月16、17日隨機發送簡訊，邀請回答線上問卷；每一通簡訊都有獨立網址，避免遭到灌票或濫用；共成功回收:1321份有效問卷，在95%信心水準下，抽樣正負誤差值正負2.75% 。