民進黨今公佈第一支議題CF「三問馬文君」，發言人張志豪表示，這支廣告內容主要在三問馬文君涉嫌潛艦洩密叛國，包括為什麼拒簽「保密協定」？這些資料給了誰？拿了什麼好處？為了什麼利益？不惜出賣國家，傷害國家利益。

林楚茵表示，上周立法院「國防及外交委員會」邀請國防部備詢，但馬文君只去簽到，為何不利用委員會機會好好把大家質疑的洩密案說清楚？是怕被邵維揚打臉嗎？今天是外交部備詢，馬文君又要躲起來嗎？

他說，今天的電視廣告要告訴國人，馬文君對國家不忠，與戰鬥藍都是同夥的，若這些人當選，國家會沒有未來。馬文君現在故意躲起來，其實待在南投繼續欺騙選民，請問馬文君們要繼續背叛國家嗎？組成叛國集團嗎？

林楚茵痛批，馬文君對所有被指控的質疑一再辯解被打臉，第一，說請外交部轉交、聯繫韓方交機密資料、外交部建議掛號寄出，還多次改口，但經外交部證實全部是假的；第二，否認機密會議打電話，經國防部官員證實，馬文君在機密會議有打電話；第三，稱國防部次長認為資料不具機密性，但國防部證實未曾表示不具機密性。

她表示，戰鬥藍聲援馬文君可說是「大翻車」，當時音檔流出，戰鬥藍見獵心喜瞎挺馬文君到底，藍營可能大翻車，這些戰鬥藍至今也未出面道歉、說清楚，我們要呼籲馬文君不要再說謊，同時奉勸國民黨不要再瞎挺，要求國民黨和馬文君給人民一個交代。