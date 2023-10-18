高雄市議員黃捷（右一）18日北上陪同民進黨立委參選人鄭文婷（左二）至仁愛市場掃街。圖為店家送上包子祝福鄭文婷「包中」。（鄭文婷辦公室提供／徐佑昇基隆傳真）

高雄市議員黃捷（右一）18日北上陪同民進黨立委參選人鄭文婷（右二）至仁愛市場掃街。圖為民眾與黃捷和鄭文婷自拍。（鄭文婷辦公室提供／徐佑昇基隆傳真）

高雄市議員黃捷（左一）18日北上陪同民進黨立委參選人鄭文婷（左二）至仁愛市場掃街。圖為黃捷和鄭文婷與商家熱情握手。（鄭文婷辦公室提供／徐佑昇基隆傳真）

高雄市議員黃捷18日上午北上至基隆仁愛市場，陪同民進黨立委候選人鄭文婷掃街，黃捷表示，基隆與高雄同樣都是港都，扮演台灣南北貨運樞紐的重要角色，過去在前市長林右昌與立委蔡適應努力下，讓基隆蛻變成令人驕傲的港都，並呼籲要支持鄭文婷，別讓立委也被藍營拿下，讓基隆走回頭路。

黃捷表示，基隆在過去前市長林右昌及立委蔡適應聯手努力下，基隆在過去8年從原本黯淡城市蛻變成充滿光榮感的驕傲港都，但輪替成現任市長謝國樑後，除了政策跳票，也讓基隆再度成為台灣「吊車尾」。

在仁愛市場掃街過程當中，鄭文婷受到攤商老闆、老闆娘與路過民眾熱情相挺，攤商們送上許多食物，更有包子店老闆送了一大包包子，象徵「包中」。鄭文婷表示，她緊握每一雙手，鄉親們的支持、鼓勵與鞭策，都是她和團隊進步的動力，她也感謝黃捷特地到基隆情義相挺，代表港都團結，女力崛起。

途中黃捷也與鄭文婷、議員許睿慈、議員吳驊珈、議員曾怡芳等綠營女將一起品嚐基隆海鮮，享用生魚片、香魚甘露煮、握壽司、味增湯、燒賣等美食。黃捷說，基隆生魚片不只新鮮，又大又厚，今天來吃也是超乎預期的美味，覺得很讚。

最後黃捷補充，基隆因為市長換國民黨執政後，城市正在走回頭路，因此立委不能再讓國民黨拿下，並呼籲基隆的市民好朋友們一起勇敢前行，支持民進黨提名的立委參選人鄭文婷，讓女力進國會，爭取更多基隆市民權益。

市議員施偉政表示，感謝黃捷來到基隆替鄭文婷站台助選，過去8年我們成功推動了TPASS、潛艦國造，不只顧及民生，更豐富了國防實力，基隆和高雄是潛艦國造的主要基地，所以基隆高雄更要並肩合作，贏得2024的立委席次。