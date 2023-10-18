高雄市立圖書館致力發展多樣化閱讀活動，全面性照顧各年齡層需求，組織轉型行政法人化後更積極串聯民間資源共同投入閱讀公益，112年「開卷書香送好禮」活動獲得讀者熱烈迴響，每季借閱冊數及人數均比去年同期成長，豐富多元的禮品皆由企業贊助響應，除「開卷書香送好禮」例行活動外，也運用在高市圖其他閱讀推廣活動，社會資源多元連結支持書香公益。

除了「開卷書香送好禮」外，高市圖活動多元「城市講堂」、「青春逗陣」、「戶外走讀」、「閱讀袋著走」等例行活動，圖書館會適時地將企業贊助禮品納入。（圖／高雄市文化局）

高市圖多年來累積參與城市閱讀推廣的企業達上百家。今年「開卷書香送好禮」禮品項目有電影票、動物園入場券、遊樂園票券、咖啡券、餐飲券、家庭用品等，吸引讀者到館及借閱量；活動期間4-12月分3季推出不同借閱集點禮品，深受民眾喜愛，以4-6月、7-9月2季的借閱冊數8,706,746冊及借閱人次1,794,518，比去年同期7,953,953冊、1,676,996人次成長9.4%及7%，明顯可以看出送好禮年年加碼讓讀者迴響持續加溫。

高市圖活動多元，其「戶外走讀」活動也常受到企業贊助。（圖／高雄市文化局）

今年連結喜樂時代影城電影票及餐券、義大遊樂世界入場券及文具、AeSHOP購物金及環保洗淨商品、高雄福華飯店餐券、壽山動物園入場券、家樂福咖啡券、台灣中油洗衣精及洗碗精，種種精美的通路禮品，擴大圖書館與異業互利共好面向，每年多增加不同的吸睛亮點，提升讀者入館人次以及書籍借閱量，每項禮品的兌換率都有85%以上，足見讀者熱烈響應此項活動。

今年「開卷書香送好禮」連結家樂福咖啡券等多樣好禮結合閱讀。（圖／高雄市文化局）

高市圖董事長暨文化局長王文翠表示，高市圖行政法人化後發揮加乘效益，結合城市閱讀、社會公益、企業責任3大面向，提供讀者優質永續的多元閱讀服務，感謝民間資源的挹注，互利合作，讓高雄的書香文化能夠永續推進。高市圖代理館長林奕成說，除了「開卷書香送好禮」外，「城市講堂」、「青春逗陣」、「戶外走讀」、「閱讀袋著走」等例行活動也深受市民朋友喜愛，圖書館會適時地將企業贊助禮品納入，刺激讀者進入圖書館同時借閱，促使閱讀在跨齡之間成為了一件有趣的事，高市圖也在111年的人均借閱量上，以民眾每人借閱冊數平均5.94冊，奪得六都第一名。

今年「開卷書香送好禮」活動4-12月分3季推出不同借閱集點禮品，深受民眾喜愛。（圖／高雄市文化局）

為了鼓勵市民朋友使用圖書館資源，不僅讓讀者借到最新暢銷書，而且多借多讀還有小禮物的驚喜。連續2年參與「開卷書香集點送好禮」的張小姐開心地說：「高市圖真的很貼心，鼓勵書香閱讀外，也顧及讀者生活樂趣，而且禮物都很實用﹗」退休陳老師經常報名參加城市講堂，最近發現講座偶而會有問答抽獎環節，因此還多了許多生面孔來聆聽，她有感而發：「聽演講不應該是為了獎品而來，但抽獎氣氛的確讓更多人願意踏進演講廳，這也是美事一樁！」