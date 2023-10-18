民進黨員周榆修擔任民眾黨總統參選人柯文哲競選辦公室主任，據轉述，民進黨今中常會末，有常委跟黨主席賴清德「告御狀」，點名一些創黨黨員或前黨員，不斷造謠某黑攻擊，上直播節目、宮廟造勢、包括幫在野黨演講的野台場，黨中央要堅壁清野；發言人張志豪表示，道不同不相為謀，不要掛著民進黨黨員身。

據轉述，今中常會快結束時，中常委立委莊瑞雄及蔡易餘接連發言指出，一些創黨黨員或前黨員，不斷造謠某黑攻擊，上直播節目、宮廟造勢、包括幫在野黨演講的野台場，都掛著前民進黨黨員身份。

他們點名，民進黨前主席許信良的弟弟許國泰、前立委林國慶、前台南市長蘇煥智、前創黨黨員魏耀乾；他們說，這些人一直在攻擊、批評、造搖、抹黑、扭曲政府施政，希望堅壁清野，中央黨部要有強硬態度。由於當時中常會以快結束，黨主席賴清德於是責成祕書長許立明處理

此外，對於周榆修參與藍白合幕僚會議，會不會有處分？張志豪表示，尊重所屬台北市黨部的處理。本黨黨員應認同民進黨理念和價值，若黨員違反黨章黨綱及本黨相關規定，將貫徹黨紀、開除黨籍。

他說，也呼籲各界過去曾是黨員，目前還掛著前民進黨黨員的相關人士，若已不具黨籍，我們呼籲「道不同不相為謀」，不要掛著民進黨黨員身分，在外以林北好油們相關言行來批評、抹黑、造謠民進黨，呼籲林北好油們不要再出現，造謠抹黑民進黨。