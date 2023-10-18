民眾黨總統參選人柯文哲今天上午出席論壇時說，藍白合不要滿腦子想總統怎麼合作，很多層面都可以合作，他下午受訪解釋，國民黨的區域立委現在很焦慮，區域立委可以先談，也不要說都不允許他去助選，「我想對那些小雞來講，他只是希望自己可以贏」，不要搞到最後，因為總統大局的影響，連立法院都讓民進黨單獨過半。

柯文哲今下午出席第一屆台灣永續金獎表揚典禮，會前接受媒體聯訪。媒體問，柯文哲稱藍白合不要滿腦子只想著總統的合作，代表總統不一定合作？柯文哲表示，最近朱立倫送他一些資料在讀，聯合政府在華人的歷史上也沒有從來沒有做過，台灣又不像芬蘭、德國他們內閣制，有很多聯合政府的經驗，台灣從來沒有試過的，真的要坐下來好好研究，自己還在讀那文章。

柯文哲指出，有各種配對，如果是賴清德當選、行政院長排誰、排誰，然後有各種組合，哪一種會造成憲政危機，奇怪，自己從以前都沒想過這個問題。

他說，還有一點，因為目前是沒有閣揆同意權，很容易會出現「少數政府」，就好像那2000年阿扁那個局面，就是會憲政「卡卡」，雖然內閣制是他的理想，但是真的要怎麼過渡到內閣制？假設現在說，好，總統提名行政院長需經立法院過半同意，假設這樣寫，當然法律上沒有規定，但是可以說好，假投票建立一個憲政慣例也可以。

柯文哲說，可是如果這樣的話，到底要怎麼運作，然後政黨的職務要怎麼分配？坦白講，這還真的要好好研究一番，其實有找學者開始來問，聯合政府雖然只有喊口號，但是真的要執行的時候還是要detail，現在也沒有SOP可以遵守。

至於現在藍白合現在是破局可能性比較大嗎？柯文哲說，沒有，老實講，相信國民黨的區域立委現在應該很多也是很焦慮，合作有各種層面，區域立委該可以談的時候就可以先談，也不要說都不允許柯文哲去助選，「我想對那些小雞來講，他只是希望自己可以贏」。

柯文哲指出，不要搞到最後，本來希望說立法院三黨不過半，結果後來因為總統大局的影響，連立法院都讓民進黨單獨過半，這機會很大。