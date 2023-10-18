Joe Biden arrives in occupied Palestine to express his support for the occupying Israeli regime in its ongoing genocide against the #Palestinian people. pic.twitter.com/xPiZYihe3H — Quds News Network (@QudsNen) October 18, 2023

中東戰火再起，巴勒斯坦激進組織哈瑪斯（Hamas）與以色列之間的衝突愈演愈烈。周三（18日）戰事進入第12天，美國總統拜登（Joe Biden）搭乘空軍一號飛抵以色列班古里昂機場（Ben Gurion Airport），以色列總理尼坦雅胡、總統赫佐格親自接機。拜登下機後與兩人擁抱致意。

路透社報導，拜登在大陣仗維安行列之中步下飛機，站上停機坪之後先後擁抱了以色列總理尼坦雅胡（Benjamin Netanyahu）、總統赫佐格（Isaac Herzog）。拜登分別與兩人握手，簡單交談幾句之後，一行人上車離開機場。

赫佐格辦公室表示，赫佐格接機時對拜登說：「歡迎，總統先生。你保護了以色列，上帝保佑你。」

拜登此行不僅表達聲援以色列之意，預計也會與以色列政府高層商討這場衝突程度不斷升高的加薩走廊戰爭。

《以色列時報》引述以國媒體N12報導，拜登此行也將會見遭哈瑪斯扣押美國人質的家屬。拜登團隊還表示想見一見日前在以色列南部歐發金（Ofakim）住家與丈夫遭哈瑪斯武裝份子劫持的婦人瑞秋（Rachel Ederi），她冷靜以對，向武裝份子提供餐飲、設法交談拖延時間，撐了將近20小時，直到警方破門救人。