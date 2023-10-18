藍白整合仍無共識，柯陣營昨(17)日參考藍綠初選提全民調2方案，侯陣營昨回應現在不會做決定後，今日拋出「初選、民調並行」的折衷方案，外界也關注總統參選人侯友宜、柯文哲是否有機會面對面會談。前立委郭正亮表示，侯辦的底線是不是接受全民調，這要兩黨總統參選人侯友宜、柯文哲直接對談，是他們背負著六成的民意期待、「要背負歷史」，侯友宜站到第一線就是正確答案，國民黨也要全力幫侯，不能有私心。

前立委郭正亮今(18日)在政論節目《大新聞大爆卦》表示，藍營提出民主初選方案，應該從台灣各黨的經驗來看，若對比美國、法國等制度，都要長達３個月到半年，不可能11月5日就投票。現在金溥聰說來得及，是「硬搞」的來得及，甚至說73個立委選區要設置投票所，可以直接用國民黨黨部，這民眾黨最好會接受，黨徽遮起來也沒用！但為了省錢藍營可以這樣講，但就是急就章，只是為了提出一個主張跟民眾黨協調，但只剩３個禮拜就要實施，根本就違背開放式初選讓候選人充分辯論的意義。

郭正亮也直言，以六成以上的民眾希望民進黨下架、在野黨整合，民調就是最快、最科學的辦法。

主持人馬千惠問說，侯辦最後的底線底牌，會不會接受民調？郭正亮表示，那《中時》社論就正確，「請當事人兩個人直接談」，因為侯友宜、柯文哲才是當事人，背負著60%的民意期待，是他們要背負歷史，不是幕僚，最終還是侯、柯兩人要選。

郭正亮也提到，國民黨真的要幫侯友宜，台灣選上總統的人通常有兩個特質：黨主席都是幫他，或是自己就是黨主席。黨主席就是要全力幫候選人，不要有自己的私念或想法，甚至於政黨不分區都要讓候選人參與，國民黨要加持侯友宜是很容易的，不分區就是重要工具；像是前高雄市長韓國瑜列入不分區，搞不好侯友宜也會認同，韓只是幫忙站台，還是能在未來政壇有重要角色，意義完全不同，韓粉會看的清楚，若是後者就會全力為韓拚。

郭正亮也跟侯友宜喊話，未來是要當總統的人，要展現出決策者的樣子，勇於提出要求、勇於發言，希望韓國瑜當不分區這句話侯要自己講，如果侯發這個言，朱立倫只能照辦，因為輿論壓力會很大，侯友宜站到第一線就是正確答案。