國民黨總統參選人侯友宜18日下午前往台中東勢泰興宮參香，針對藍白合二次會，是否打算跟柯文哲聯繫，侯表示，跟柯市長的溝通，相信整個管道是非常暢通的，雙方都會保持誠意跟善意；他也強調，自己將中華民國台澎金馬的人民擺在第一個位置，一開始的理念就講得很清楚，政治理念很重要。

藍白合第二次會談至今「卡關」，侯友宜指出，跟柯市長的溝通，相信整個管道都是非常暢通的，雙方都會保持誠意跟善意；至於柯辦提出侯的折衷方案可不可行，會不會覺得太強硬沒有空間？侯友宜說，大家都會釋出最大善意，主要坐下來溝通，折衷方案都可以討論，這也是很多人的建議，他就尊重大家的建議，彼此之間一起共同面對。

侯友宜也強調，他一開始就說得很清楚，政治理念一定要非常契合，他一定將中華民國台澎金馬的人民擺在第一個位置，二是政黨，第三才是個人，這次出來選舉，最重要是維護台海安全，盼經濟過好日子，這些都是理念，希望大家有共同方向，大家把政治理念一起談，這也是在第一個時間就提出來，大家共同面對，然後才會方法及整合，政治理念才最重要，這是他之前就談很久的事情。

另媒體提問，這兩天民調和柯文哲呈現麻花捲現象，會影響藍白合嗎？侯友宜強調，民調是一個參考，最重要要有共同的理念跟想法。