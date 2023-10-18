今年6月間光鼎生技買下開啟基因100%股權，跨足癌症液態活檢領域；9月再成立持股60%的子公司科學基因，正式進軍基因檢測服務市場；同時更與日商大塚電子簽署合作意向書(MOU)，將攜手搶攻日本超搶攻超高齡社會下的精準健康商機。

蔡守冠指出，一直以來光鼎生技透過持續的創新與布建全球通路，以優化自身產品服務的有機式成長締造良好的營運表現，而為加速轉型升級並擴大營運規模，今年起採取積極型策略，藉由購併與策略合作、強強聯手，除可進一步提升自有品牌市占率外，更能加快進入基因檢測與臨床診斷市場，擴大公司產品的日常應用場景，提供民眾多元且便利的生活應用。

蔡守冠進一步表示，開啟基因與科學基因二家子公司都是為強化集團在大健康及精準醫療版圖的布局。光鼎生技本身擁有厚實的試劑與平台研發能量，可開發精準的檢測工具；開啟基因挾獨特的高階微量游離核酸純化技術，能進行前端的檢體萃取；透過科學基因則可直接面對消費者，與專業醫生團隊合作提供符合需求的專業檢測，未來母子公司強強聯手，將可有效實現個人化的精準醫療目標。

展望未來，隨著母子公司資源整合綜效發揮，以及策略合作效益展現，公司樂觀看待未來二年的營運表現。