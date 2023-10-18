中國新聞網報導，中國商務部國際貿易談判代表兼副部長王受文18日在第三屆「一帶一路」國際合作高峰論壇貿易暢通專題論壇稱，今後將推動中國-東協自貿區3.0版談判，開展更多自貿協定聯合可行性研究，持續推進與共建國家的貿易便利化。

近年來，中國與共建國家貿易規模持續擴大。據當天專題論壇發布《2013-2023中國「一帶一路」貿易投資發展報告》，2022年中國與共建國家貿易額近2.9兆美元，較10年前上漲近76％。其中，與中國貿易額超千億美元的共建國家由2個增至8個。

王受文稱，過去十年間，中國與20多個共建國家建立了貿易暢通工作組，80多個國家和國際組織參與了貿易投資的合作探索。未來中方將同各方充實現有機制安排，採取更有效措施促進貿易增長，振興相互投資，實現包容可持續發展。

他表示，中國已與108個共建國家簽署了雙邊投資協議，為投資合作提供了便利和保障。今後，中國將推動商簽或升級相關投資協定，為貿易投資增長提供新的動力，穩步擴大制度型開放。