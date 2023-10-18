2024在野力量整合14日舉行首次會前會，藍白雙方同意合作推動國會席次極大化，但最關鍵的「如何決定在野最強人選」至今仍無共識，談判陷入僵局。前立委郭正亮表示，藍白之間要先準備好總統不合的方案，也就是立法院藍白合作，包括搭檔選正副院長、互相開放站台，這攸關區域立委的生死，若不開放柯文哲幫藍營小雞站台，藍綠1對1差距在5%以內的選區，藍營會全部落選；且屆時藍營小雞會跟柯不期而遇，就算祭出國民黨黨紀處分也沒有用，搞到那樣就很悲哀。

郭正亮今在中天節目《綠也掀桌》表示，現在就擔心藍白大頭合不了，立委也合不了，現在藍白要準備萬一的方案，如果總統不合，先把立法院要如何合作講清楚。

郭正亮指出2點，其一，搭檔選立法院正副院長；其二，開放互相站台；有資深的藍營記者朋友透露，如果開放互相站台，一定是柯文哲幫藍營小雞站台比較多，如果總統沒有談成，侯辦會同意嗎？屆時侯友宜自己也在選舉。

郭正亮表示，「國民黨區域立委的利益，與總統參選人的利益是不一致的」，假設該選區民眾黨沒有提名，國民黨立委參選人一定會希望民眾黨選民也能投他，所以會希望柯文哲站台，但柯幫藍小雞站台、柯也會得分。

郭正亮也直言，在總統藍白合破局的狀況下，國民黨主席朱立倫、侯友宜、侯競辦總幹事金溥聰會同意嗎？那國民黨立委候選人要不要集結起來，跟黨中央拔河？「這攸關區域立委生死」，民眾黨支持者在各個選區大約有10％的選票，若區域立委藍綠差距是在5％以內，國民黨最後跟民眾黨搞成各選各的，那藍營小雞全部落選。

郭正亮也點名朱立倫，如果總統沒贏，立委還讓民進黨過半，這樣不用下台嗎？要想清楚吧，如果侯友宜跟柯文哲各自選總統，這兩個人都不會上，因為棄保不可能棄乾淨，那國民黨至少要守住立委，朱立倫作為黨主席，應該要允許開放站台，不然要怎麼搞。

若最後藍白合破局，朱立倫仍堅持不准他黨候選人站台，郭正亮直言，國民黨區域立委全部叛變！就算會被開除都要找柯文哲站台，屆時競選只剩下一、兩個月，要怎麼選還黨中央也管不了，藍營小雞一定會想辦法找柯站台，國民黨就算祭出黨紀也沒用，你要不要選上嘛！

郭正亮也說，國民黨很多區域立委候選人知名度不高，一定要開放讓柯文哲幫忙站台、呼籲大家出來投票，才會有效果，如果國民黨黨中央沒有開放站台，侯、柯各自分開選，藍營區域立委就夾在中間，那一定會用各種方式跟柯文哲不期而遇，但效果都不夠直接，「這很悲哀啊，明明可以不用這樣」，而且會有挺侯、挺黨的鷹派罵這些候選人，黨內都會亂成一團。