今年以來，有關太陽光電弊案、黑金質疑不斷，今天在一場太陽光電座談會上，光電大老就感嘆，台灣光電是少數可以從原料到終端都自給自足產業，但這些成就也很容易被摧毀。現在政治干擾，今年開發量只剩一半，這樣下去，產業會不見，台灣電力也會出問題，他甚至祭出「國難」字眼，來形容嚴重程度。

今天在「台灣國際智慧能源週」有一場《太陽光電座談會：光電的關鍵時刻！》，邀集再生能源產業重量級業者與學界，針對台灣綠能發展現狀提出看法。

產業界大老、聯合再生董事長洪傳獻表示，如果綠電要達到發電占比20％到30％，光電建置容量至少要50GW，甚至更高，但所需土地只要5萬公頃，這只要弄個專區，大家就不用煩惱可耕種土地不見，也不會與民爭利。

他稱讚太陽能產業從2005年開始發展，是台灣少數從原料到終端都是自給自足的。但話鋒一轉，直指這很容易被摧毀掉，現在因為政治因素，今年開發量已經腰斬一半。很多公司倒掉，這樣下去產業會不見，連台灣的電力也會產生問題，他甚至用「國難」兩字來形容。

原本業者估計今年光電開發量有2GW裝置量，現在如果減半，就只會剩1GW，它們認為受2024年大選影響，很多該建的案場、開發案都被暫停。

對於政治干擾，寶佳能源董事長蔡佳晉也持同樣看法，說現在縣市推光電建置腳步都慢了，因為做了沒被鼓勵，還可能被說圖利他人，也會擔憂選票受影響。他感嘆，2025年政府太陽光電20GW建置量一定會達不到。

對光電業難題，台大化工系教授藍崇文指出，業者現在都很怕遇到土地問題，可是其實台灣有22％土地是用在經濟價值低的產業上，如何更好利用值得思考。台灣在國土規劃上，如沒有做轉型，產業未來會面臨很大的威脅。