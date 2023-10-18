據大陸商務部網站消息，今天（10月18日）大陸商務部部長王文濤在北京會見蘋果公司首席執行官庫克。雙方就蘋果公司在華發展、中美經貿關係等進行交流。
王文濤表示，中國將堅定推進高水平開放、持續擴大市場准入，致力於營造市場化、法治化、國際化的營商環境，歡迎包括蘋果公司在內的跨國公司共享中國市場紅利，實現共贏發展。
庫克表示，蘋果公司珍視在華30年發展所取得的成績，支持美中兩國政府加強溝通對話，維護和發展穩定的雙邊經貿關係，為雙方企業務實合作創造良好環境。
據大陸商務部網站消息，今天（10月18日）大陸商務部部長王文濤在北京會見蘋果公司首席執行官庫克。雙方就蘋果公司在華發展、中美經貿關係等進行交流。
王文濤表示，中國將堅定推進高水平開放、持續擴大市場准入，致力於營造市場化、法治化、國際化的營商環境，歡迎包括蘋果公司在內的跨國公司共享中國市場紅利，實現共贏發展。
庫克表示，蘋果公司珍視在華30年發展所取得的成績，支持美中兩國政府加強溝通對話，維護和發展穩定的雙邊經貿關係，為雙方企業務實合作創造良好環境。
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