隨著巴勒斯坦伊斯蘭激進運動哈瑪斯集團對以色列發動突襲，雙方衝突不斷惡化，美國財政部今天宣布對哈瑪斯成員、特工、金融協助者等10人實施制裁，其中包括一名重要指揮官。

法新社報導，美國財政部在聲明中表示，這項新制裁針對的是加薩走廊（Gaza Strip）和其他地方，包括蘇丹、土耳其、阿爾及利亞和卡達的個人。

美國財政部長葉倫（Janet Yellen）在一份聲明中表示：「在哈瑪斯（Hamas）對包括兒童在內的以色列平民進行殘酷且不道德的大屠殺後，美國正在針對哈瑪斯的資助者和協助者採取迅速及果斷的行動。」

在美國總統拜登（Joe Biden）今天訪問特拉維夫（Tel Aviv），表示對以色列的支持之際，美國實施了這項制裁。

葉倫表示：「美國財政部在有效阻止恐怖主義融資方面有著悠久歷史，我們將毫不猶豫地使用我們的手段對抗哈瑪斯。」

葉倫說，華府將「繼續採取一切必要措施」，不讓哈瑪斯有能力為實施「暴行」籌措資金。