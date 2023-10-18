綜合外媒報導，美國總統拜登抵達以色列前夕，加薩一家醫院17日遭到轟炸，釀成數百人死亡的慘劇，事件立刻引爆全球穆斯林的怒火。以巴雙方則是互相指責，拜登也被迫取消訪問約旦的計畫。

拜登18日表示，美國政府將確保以色列擁有自衛所需的一切力量，他並形容哈瑪斯（Hamas）是恐怖組織，其所犯下的邪惡暴行，讓極端組織「伊斯蘭國」（ISIS）看起來更理性。拜登也對加薩醫院發生爆炸的事件感到傷感及憤怒，並稱該起事件似乎是其他組織所為，而非以色列方面。

尼坦雅胡則是感謝拜登及美國對以色列的明確支持。他指出，哈瑪斯在本次衝突中殺死1,400名以色列人，甚至更多人，「正如文明世界團結起來打敗納粹、團結起來打敗伊斯蘭國一樣，文明世界也必須團結起來打敗哈瑪斯」。

尼坦雅胡在電視轉播的講話中表示，這將是一場與眾不同的戰爭，因為哈瑪斯是一個與眾不同的敵人，在進行這場戰爭時，以色列將竭盡全力不讓平民受到傷害。