2024總統、立委大選僅剩不到90天，《鏡新聞》18日公布近期時事對總統選情影響的最新民調，針對潛艦國造疑似洩密案，對哪一位總統候選人負面影響最大，結果顯示，認為國民黨侯友宜和民進黨賴清德受負面影響的民眾皆超過兩成五，而認為賴受影響者比率略高於候；但將近5成的民眾未表態。

《鏡新聞》18日公布近期時事對總統選情最新民調，針對「國造歧見疑似洩密的相關新聞頻傳，請問您認為這件事對哪一位總統候選人選情的負面影響最大？」結果顯示，有25.7%的民眾認為賴清德受負面影響最大，25.2%則認為是侯友宜，雙雙突破兩成五。

相比之下，民眾黨柯文哲1.5%、無黨籍郭台銘1.3%幾乎毫無影響，但值得注意的是，有高達46.3%的民眾未表態。

此外，《鏡新聞》針對「台灣面臨假訊息、錯誤訊息和認知作戰的情況嚴不嚴重？」進行民調，結果顯示，高達83.6%的民眾認為嚴重，僅有6.5%認為不嚴重。其中有56.1%的民眾認為非常嚴重、27.5%有些嚴重。

而經過政黨交叉分析更顯示，民眾黨支持者認為嚴重程度超過九成(92.8%)、其次是國民黨支持者的87%跟民進黨的85.5%。

本調查由《鏡新聞》規劃，並委託大地民意研究公司協助問卷設計與執行調查。自2023年10月14日至10月16日，調查戶籍於台閩地區且年滿20歲以上的民眾。有效樣本：市話536、手機536 人，共1,072 人，在95%信心水準下抽樣誤差正負2.99%。調查抽樣方法採用市話及手機雙底冊訪問，市話使用縣市電話比例進行分層抽樣抽出號碼，手機使用後五碼隨機抽樣出號碼。加權方式依內政部最新人口資料，針對戶籍地行政區、性別、教育程度及年齡採用多重反覆加權(Raking)。