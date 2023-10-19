2024立委選僅舉剩不到90天，《鏡新聞》18日公布區域立委最新民調，「請問您會投給哪一個黨的區域立委候選人」，結果顯示，國民黨與民進黨皆拿到27.7%，完全平手，而民眾黨則拿到10.7%，另有30%未表態。

《鏡新聞》18日公布近期區域立委最新民調，針對「請問您會投給哪一個黨的區域立委候選人」結果顯示，國民黨與民進黨皆拿到27.7%，完全平手，而民眾黨則拿到10.7%，另有30%未表態。

另外，針對不分區政黨票支持度，民進黨此次29.7%跌破三成(上次調查為31.3%)、國民黨29.3%微跌(上次調查為29.8%)，藍綠不分區支持度呈現五五波態勢，民眾黨支持度則較上次調查略升至16.6%。

本調查由《鏡新聞》規劃，並委託大地民意研究公司協助問卷設計與執行調查。自2023年10月14日至10月16日，調查戶籍於台閩地區且年滿20歲以上的民眾。有效樣本：市話536、手機536 人，共1,072 人，在95%信心水準下抽樣誤差正負2.99%。調查抽樣方法採用市話及手機雙底冊訪問，市話使用縣市電話比例進行分層抽樣抽出號碼，手機使用後五碼隨機抽樣出號碼。加權方式依內政部最新人口資料，針對戶籍地行政區、性別、教育程度及年齡採用多重反覆加權(Raking)。