「藍白合」幕僚會上周六初登場，就因為採全民調還是「開放式民主初選」而爭論不休；侯陣營更直接放狠話，「民眾黨必須為藍白無法合作負起責任」！不過，國民黨主席朱立倫隨後「秒變臉」，「會用最大的誠意、耐心、同理心，持續溝通協調。」與其講一些無關痛癢的話，朱立倫不如促成雙方主帥上談判桌，也省得「歹戲拖棚」，不僅無助總統選局還反傷立委選情。

民眾黨拋出全民調定輸贏的機制，國民黨竟然搬出自己都沒辦過的所謂「開放式民主初選」來反制；眼見談判即將破裂，藍營又展現「誠意」，再開出折衷版選項，民調、初選各半。對於這麼「有才」的創意，連藍營人士也開玩笑，民調怎麼辦都要喬很久，再加上完全陌生，沒有經驗的「開放式民主初選」，「這是為2026縣市長，還是2028總統選舉做準備？」

民眾黨笑國民黨不敢比民調，侯競辦執行長金溥聰當然要回將一軍，即便已經生鏽，但藍營的組織輾壓「小黨」還是綽綽有餘；一位國民黨台北市立委參選人霸氣張揚，「我們動員只要一個禮拜」！但兩黨間的競賽，即便已是行之有年的民調，都有很多眉角或細節是寸土必爭；藍白都在和時間賽跑的時候，互拋「絆馬索」卡對方，其實結局註定是「雙輸」。

眼看「黃金初會」就瀕臨破局，在野陣營聲聲催促「侯柯會」，柯文哲本人也表態並不排斥；透過雙方開誠布公、捐棄成見，最後就算買賣沒成，但至少塵埃落定、各自努力。熟悉黨務人士認為，與柯文哲有私交，而且始終未口出「惡言」的朱立倫，是最適合的「桶箍」；畢竟這不光是侯、柯兩人的事，而是兩個黨的事，朱立倫身為黨主席應該更積極在「藍白合」的議題上「勇於任事」。

不過，有藍委也私下表示，即便侯、柯直接會談，但幕後還是黨內的鷹派金溥聰和黃珊珊，而且絕對是會談的主要成員，屆時場面恐怕還是各吹各的調，如果一對一的會談形式，或許可試試。只是彼此的主張和底線其實已經清楚，如果有誠意，也就不需再「漫天喊價、就地還錢」，浪費彼此的時間；畢竟，民進黨總統參選人賴清德，4月就獲中執會提名，老早就啟動大選模式，且民調遙遙領先，藍白卻持續攻訐虛耗，恐將殃及「小雞們」。