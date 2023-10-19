藍白陣營幕僚日前展開會談，對於產生最強在野人選方式沒共識，國民黨主張民主初選，民眾黨堅持比民調，雙方僵持不下。台灣民意基金會19日公布最新民調，5成2民眾贊成兩黨合作共推一組候選人競選總統與副總統，顯示台灣多數選民可接受藍白合；此外，也有5成2覺得民眾黨主席柯文哲認為比民調「贏的當正的，輸得推薦副手」的主張合理，更能看出台灣社會接受民調論輸贏。

當民調問及「一般說來，您贊不贊成國民黨與民眾黨，現在這個時候，去共推一組候選人出來競選總統、副總統？」，結果發現16.8％非常贊成，35.5％還算贊成，19％不太贊成，11.5％一點也不贊成，17.2％沒意見、不知道。

游盈隆分析四大發現，從政黨支持角度看，國民黨支持者最渴望藍白合，其次是民眾黨支持者。更具體地講，8成1國民黨支持者贊成藍白合，1成4反對；6成7民眾黨支持者贊成，3成反對；3成民進黨支持者贊成，5成6反對；中性選民方面，4成1贊成，1成9反對，4成1不知道。

游盈隆提到，從年齡層看，不分老少，多數贊成藍白合，反對的是少數。更明確地講，除了 65 歲及以上選民外，其他各年齡群組都有明顯超過5成的人贊成藍白合；從教育背景看，不分教育程度高低，多數皆贊成藍白合，反對的是少數。更具體地說，除了小學及以下教育程度選民外，其他各種教育程度選民皆呈現5成以上贊成。

游盈隆指出，從6都16縣市角度看，每一個行政區域選民贊成藍白合的都居多數，反對的是少數；更明確地說，除了台南和高雄兩市之外，其他四都及16縣市選民贊成藍白合的都在5成或5成以上。

此外，民調也問及「民眾黨總統候選人柯文哲主張：藍白合，比民調，贏的當正 的，輸的推薦副手。您覺得這樣合不合理？」 結果發現：15.4％非常合理，36.6％還算合理，21.8％不太合理，9.8％一點也不合理，13.7％沒意見，2.8％不知道、拒答。

游盈隆分析，從政黨支持角度看，不論是國民黨或民眾黨支持者，都有遠超過五成的人覺得柯文哲的倡議合理，中性選民也是多數認為合理。更具體地說，國民黨支持者中，5成6覺得合理，3成6覺得不合理；民眾黨支持者中，7成7覺得合理，1成8覺得不合理；民進黨支持者中，4成1覺得合理，4成3覺得不合理；中性選民中，4成1覺得合理，2成5覺得不合理，3成4不知道。

游盈隆說，第二，從年齡層來看，65 歲以下選民，五成以上覺得柯文哲倡議合理；65 歲以上選民對此看法分歧，覺得不合理者比覺得合理者多 4 個百分點：從教育背景來看，初中／國中以上教育程度選民中，五成以上覺得柯 文哲倡議有理；小學及以下教育程度選民中，則看法分歧，覺得不 合理者比覺得合理者多 2.2 個百分點。

最後，游盈隆提到，從地緣政治角度看，6都16縣市中，每一個行政區域都呈現多數人 覺得柯文哲倡議合理，少數人覺得不合理。更明確一點說，除了台北市外，其他五都16縣市選民都呈現五成以上肯定柯文哲的提議。