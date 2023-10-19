美系外資表示，自6月起就持續關注AI雲端供應鏈，且該領域在7月變得更加積極，但考量8月嗅到非AI復甦的跡象，故儘管到2024年AI相關支出會持續蠶食非AI領域，但因AI基期仍低，也顯示出非AI在2024年會一定程度在復甦。

美系外資表示，AI雲端半成品在過去一個月變得更加複雜，不確定性比市場預期來的高。儘管大多數客戶都假設會一路增長到2024年，最積極的又屬美系客戶，只是過去1~2個月內尚未看到人工智慧最終需求發生重大變化然而，從一個月前開始開始看到雲端供應鏈中的「供應不穩定」，但仍無法找出問題背後的原因，尤其是CoWoS(Chip on Wafer on Substrate)持續提升。

美系外資表示，預計來自雲端的出貨量在第三季和第四季僅以低個位數的速度回升，恢復非常溫和。然而，信驊第三季營收計增加17%，表現優於預期推估主要來自美國主要市場客戶，相信這種態勢會在10月持續下去，這顯示信驊第四季營收可能再次出現兩位數季度成長，這顯示BMC(遠端控制晶片)現在的庫存確實很低。

美系外資最後指出，預估非AI伺服器市場已觸底，且復甦在望，有鑑於信驊前景優於預期，故將信驊目標價由2300元調升到2600元、評等維持中立。