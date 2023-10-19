阿根廷警方消息人士透露，美國和以色列駐阿根廷大使館今天雙雙成了炸彈威脅目標。

法新社記者目擊，位於阿根廷首都布宜諾斯艾利斯（Buenos Aires）歷史中心、靠近總統府的以色列大使館已疏散人員，現場有大批警察。

法新社報導，不具名警方消息人士證實，大使館已收到寄給外交辦公室的恐嚇電子郵件。

位於高檔郊區巴勒摩（Palermo）的美國大使館也收到威脅，法新社記者看到職員聚集在外面，直到警方允許他們回來。

阿根廷是拉丁美洲擁有最多猶太人口的國家，人數超過25萬人。

阿根廷的猶太人曾遭遇攻擊，例如1994年猶太中心爆炸事件造成85人喪生、300人受傷。

此外，1992年，以色列駐阿根廷大使館遭到炸彈襲擊，造成29人死亡、200人受傷。

巴勒斯坦伊斯蘭主義團體哈瑪斯（Hamas）武裝分子本月7日對以色列發動血腥攻擊後，阿根廷正從以色列撤離約1500名公民。