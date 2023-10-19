前總統馬英九在美訪問期間，談到希望台灣避免台灣變成第二個烏克蘭、避免被「武器化」，遭外交部批評。馬英九基金會執行長蕭旭岑今指出，前總統馬英九此次訪美建議美國促兩岸和談，避免台灣變成第二個烏克蘭，美國內部也出現省思。但很遺憾外交部、陸委會與民進黨政客們完全沒有站在台灣人立場，完全不考量台灣人的安危福祉，「蔡英文政府與民進黨不在乎台灣人，但馬英九在乎，必須堅持為台灣人發聲！」

蕭旭岑表示，這次民進黨齊跳腳，代表戳中了蔡政府國家政策失敗的痛點。馬英九感謝美國長年支持，但不歡迎把台灣「武器化」的部分美國政客，說出了絕大多數民眾心聲，外交部長吳釗燮居然反過來「感謝」這些不把台灣安危放心上的美國政客，有這樣的部長，台灣人真是「養老鼠，咬布袋」。

蕭旭岑強調，馬英九的呼籲，不但顧到台灣安全，也相對兼顧美國朋友的利益。因為兩岸衝突，絕對不符合美國利益，也不符合世界利益。事實上，馬英九恩師、紐約大學法學院教授孔傑榮（Jeremy Cohen）告訴馬英九，美國政壇已經出現反省美中衝突是否符合美國利益的聲音。

孔傑榮主動告訴馬英九，美國知名中國軍事問題專家梅惠琳（Oriana Skylar Mastro）剛好於16日在《紐約時報》發表題為「這是美國搞錯中國和台灣的地方」的文章，呼籲美國政府需要在台灣問題上保持政治中立，以保持美國利益，美國並應對大陸重申，只有台海兩岸才能解決政治分歧，這一立場仍是美國的官方政策。

蕭旭岑指出，梅惠琳此一觀點與馬前總統呼籲不謀而合。事實上，這幾天與馬英九接觸的美國友人，都認為馬英九的建議兼顧美國與兩岸的立場。可惜蔡英文政府「裝睡的人叫不醒」，寧可讓台灣人陷入險境，寧可要拖美國朋友下水，也不肯調整錯誤的政策。

蕭旭岑痛批外交部與陸委會，竟然攻擊馬英九主張「九二共識」是「刻意迎合中共立場」，但是「九二共識」是根據中華民國憲法而來，反對「九二共識」的人，就是反對中華民國憲法。外交部與陸委會如果不遵守憲法，存在有何意義？

蕭旭岑質疑，他反而要請教蔡英文政府官員，找不到兩岸共同政治基礎，無法維持現狀，搞到台海兵凶戰危，危害台灣人利益，還要拖美國人下水，真正的目的是什麼？是不是就是要執行蔡賴政府的台獨路線？民進黨有在管台灣人死活嗎？

蕭旭岑強調，真正愛護台灣的美國人，會思考如何促進兩岸和平，避免戰爭。至於鼓吹台灣人手一把槍的前美國國安顧問歐布萊恩，馬英九直接嗆明這些意圖把台灣「武器化」的不是真朋友，說出了絕大多數台灣老百姓心聲。