特斯拉執行長馬斯克18日在法說上會，就高利率、經濟前景不明、和美國人財務壓力對特斯拉銷售與獲利所帶來的影響發表看法，並形容目前其致力削減成本的努力是杯水車薪。

他認為美國許多人是月光族並背負大量債務，像卡債和房貸，即使是高所得人士也承受不少財務壓力。他認為就算是年所得逾20萬美元的人，也能體會到年收入五六十萬美元人士所承受的生活壓力。

他強調，若特斯拉的車價跟豐田RAV4一樣，就不會有人會買RAV4，至少大家極不可能去買。但由於許多美國人財務吃緊程度，已無法等待政府給予稅額扣抵等優惠補助安排。加上特斯拉的車價仍然比RAV4來得貴，各種因素都影響特斯拉的銷售表現。

對於經濟前景，馬斯克認為在信用環境惡化之下，大家是「不安地等待下一步發展」，尤其商用不動產的情況就很不妙。他指出當信用卡循環利息超過20％時，債務拖久愈久，所受痛苦就愈嚴重。

他不希望經濟加速走向不明朗的前景，但目前全球不斷發生戰爭而繼續影響經濟。只要經濟出現不確定性，大家就會猶豫是否要買新車。