民眾黨近日被爆租借大量YouBike騎乘造勢，民眾借不到車的問題。民眾黨總統參選人柯文哲競辦發言人吳怡萱表示，候選人到底能不能騎YouBike掃街，其實從2020年開始，有很多候選人曾騎過YouBike競選，像是曾參選北市立委的吳怡農、新竹市議員楊玲宜，網路一找就可以找到相關照片。

吳怡萱說，，這到底有沒有違法，相信大家只要是使用者自己付費，使用YouBike都有一定規範，但是汽球高度等後續可以做調整。