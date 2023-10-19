工業研究院19日舉辦新任院士授證典禮，蔡英文總統親自替4位新任院士授證，並表示每次抵達工研院都要先深呼吸，告訴自己要聽懂新技術，同時她也笑說會交代明年產出的新總統兩件事，首先是常來工研院，其次是工研院預算不要講價。

蔡英文致詞時透露自己每次到工研院下車前都要深呼吸，告訴自己要聽懂每年研發的新技術，以此次為例，總共13項新技術、每名研發者只有兩分鐘時間講解，要講到總統可以聽懂，「總統也要很努力才能聽懂」。

蔡英文笑說好處是如果要交代明年產出的新總統，她一定要跟新總統說「常常來工研院」，每次一來就有13項新技術要聽。第二個交代的事，就是工研院預算不要講價，現場頓時歡聲雷動，但蔡英文也補充說明，「不要講價還價，但我們不會主動加碼。」

此次蔡英文前來替工研院新任院士授證，她表達對4名院士包括研華董事長劉克振、台大醫院院長吳明賢、和碩聯合董事長童子賢以及明基佳世達董事長陳其宏的恭喜，也表達感謝。

蔡英文表示，幾年前曾有人告訴她台灣最大的資產除了技術、勞工或是社會整體會經濟發展的重視之外，還有一項資產就是企業領導人，企業領導人本身是工業家也是技術領先者，這是台灣經濟產業發展重要的元素，她剛剛仔細聆聽院士致詞，也證實了這件事。

首先上台授證的劉克振在致詞時強調自己已69歲，蔡英文說，台灣一代又一代產業核心，無論世界怎麼變，消費者需求再怎麼變化，台灣總是能製造世界所需的產品，換句話說，台灣能夠符合全世界市場需求，把一代又一代的產業及好產品製造出來，一代一代的產品後面，就是有一群坐鎮的企業家，69歲還算年輕。

蔡英文期待這群充滿經驗、實幹精神，本身掌握技術也能經營企業的企業家，下個世代還沒完整接班之前，「請你們繼續撐著」，蔡英文也勉勵下一個世代要再加油，並笑說，「我們沒有期待選出來的院士在80歲就要退休。」