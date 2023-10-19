美國十年期公債殖利率升破4.9％水平，為2007年來首見，Fed官員則釋出鴿派言論，認為通膨可控應暫緩升息，美股四大指數18日全面下殺，受到了公債殖利率跳高、企業財報雜陳以及中東戰火升級影響。台指期早盤維持平盤下震盪，盤中小跌19點、暫報16,449點。

費城聯準銀行（Philadelphia Fed）總裁哈克（Harker）18日釋出鴿派言論，考量貨幣政策滯後效果，更高的借貸成本將拖累經濟，Fed應暫停升息至明年初。

法人指出，後續可關注美國今天將公布的成屋銷售數據，另留意以巴戰爭及 Fed官員談話相關訊息，美國企業財報部分，則有高盛、道富銀行、微軟、Netflix、特斯拉、美國航空、美國電信等。

元大期貨表示，美國10年期公債殖利率一度升破4.9％，為2007年來首見，且中東緊張局勢加劇避險情緒，導致四大指數重挫；展望後市，近期市場氛圍壓抑，擔憂Fed進一步升息之際，以巴戰火持續延燒，令避險升溫且波動加劇，台股不宜冒進。

巴衝突激烈戰火可能一觸即發，市場擔憂戰火擴大衝擊供應，刺激油價飆漲，短期可留意油價波動放大的交易機會。另外，美國將公布9月成屋銷售，可留意小道瓊、小SP、美元指數、美債期貨的行情波動。

台灣期交所內的商品交易情況，半導體30期貨上漲39點，指數來到4,440點；國外指數部分，東證期貨下跌27.75點，來到2,265.75點；美國道瓊期貨下跌354點，指數暫報33,763點；美國那斯達克100期貨下跌203點，成交價15,010點。