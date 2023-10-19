民眾黨總統參選人柯文哲日前以戲謔口吻，模仿監察院長陳菊早年主持民進黨活動時的口吻，引發不少討論，資深媒體人陳揮文表示自己很不理解柯為什麼要這樣做，「你跟陳菊有什麼血海深仇嗎」，陳揮文更直言，民進黨對此群情激憤，但因大選時程逼近，所以不願生事，「不是不報復，（是）時候未到」。

柯文哲15日於木柵參加廟口開講時提及，自己從小就看陳菊主持活動，並以台語模仿她的口吻，「吼～我們台灣的同胞、吼～我們台灣的母親」，接著指出，「但我覺得是這樣，我們終究希望台灣成為一個理性、務實、科學的社會」。

「柯P你這樣修理陳菊是什麼意思？我真的看不太懂」，陳揮文昨（19）日主持廣播節目《飛碟晚餐》時分析，柯文哲這樣的模仿並無必要，因為陳菊不是這次選舉的主角，他並談到柯從以前就一直跟陳菊勢不兩立，甚至說過陳菊是比較肥的韓國瑜。

陳揮文還發現柯文哲當天發言一個不合邏輯的地方，陳菊當年因為坐黑牢，所以陳揮文估算，她拿起麥克風宣講差不多是36歲的事，但當年柯已27歲，應該是台大時期了，怎麼還會說是自己小時候？

另外，陳揮文透露，就他了解，對於柯文哲的模仿，民進黨其實群情激憤，但因距離大選只剩80幾天，他們不會在此時翻臉，可也並非不報復，只是時候未到。

「你可以批評陳菊在高雄市長時期做什麼，這沒關係，你去笑她主持晚會是幹什麼」，陳揮文不滿地說，「她是坐黑牢的人，柯文哲你跟我一樣都是既得利益者 ，我們都沒有去坐黑牢，蔡英文也是既得利益者，那到底為什麼要這樣子去笑人家，她到底是哪裡對不起你，那是那個時代的傷痕」、「柯文哲你不是綠的出身嗎？你2016年選台北市長不是民進黨幫你嗎？你跟陳菊有什麼血海深仇嗎」。