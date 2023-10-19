民進黨總統候選人賴清德提出2030年30％再生能源轉型目標，綠色和平批評，該目標為原地踏步既有的保守能源目標，呼籲候選人提高2030年再生能源目標至40％以上，才能趕上國際淨零標準。

綠色和平指出，賴清德提出的發展多元綠能政策中，聲稱要啟動第二次能源轉型，但其中沒有產業投入的角色，將錯失企業帶動能源轉型的整體性，政府在能源轉型上僅單打獨鬥，力量不足。以美國抗通膨法案為例，透過政策補助、獎勵與媒合增加經濟誘因，協助企業投入綠電「自發自用」行列，才能有助於帶動再生能源發展和凝聚產業界淨零排放共識。

綠色和平提及，賴清德第二個策略要讓產業以數位和綠色的雙軸方向，進行轉型，卻不見相關產業人才培育的思維。綠色和平認為面對淨零產業轉型將出現的人才缺口，應該要結合青年政策，透過教育師資改善、鼓勵企業實習與職業培訓等，系統性規劃綠領人才。

綠色和平說，大自然是達成淨零的重要角色，但在今日政策發布中不見自然碳匯相關內容，建議候選人提出保育森林、土壤與海洋等自然碳匯政策，正視保育在淨零轉型的重要角色。