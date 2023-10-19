交易商表示，委內瑞拉Merey原油目前交付給中國的價格每桶比布蘭特原油便宜多達20美元，甚至比被制裁的伊朗石油還便宜。伊朗原油價格比布蘭特原油便宜約13美元/桶。其他類似等級的產品，例如加拿大的Cold Lake原油，交易價格則與國際價格一致。

交易商透露，儘管調整還需要時間，但美國放寬對委內瑞拉石油的制裁可能讓印度和美國的客戶回流。這些國家在美國祭出制裁之前，是委內瑞拉石油的主要買家。

競購委內瑞拉原油的買家變多了，價格自然就會提高，包括最受中國獨立煉油廠歡迎的Merey等級原油。

中國是全球最大的石油進口國，在擺脫疫情影響後，其今年的石油採購量激增，但由於規避或根本無視於國際對委內瑞拉、伊朗和俄羅斯祭出的制裁，中國以折扣價大買這些受到制裁的原油，在需求爆增之下抑制住價格上漲。

自美國在2019年對委內瑞拉實施制裁以來，主要集中在山東、被稱為「茶壺」（teapot）的中國小型獨立煉油廠一直是委內瑞拉石油的「鐵粉」之一。

委內瑞拉原油解禁後如果對「茶壺」廠來說變得太貴，中國的石油巨頭也可能加入成為買家。中石油在廣東揭陽市新建的大型煉油廠，最初就是為了加工來自委內瑞拉的原油。

包括石油業在內，拜登政府暫停了對委內瑞拉多家企業實施的制裁，以作為對該國總統馬杜洛（Nicolas Maduro）支持民主進程的回報。雖然此舉可能使委內瑞拉石油的客群擴大，但該國也可能提高產量，那麼漲價力道就會放緩。

馬杜洛政府與美國支持的反對派在17日簽訂初步協議，約定在2024年底舉行全國大選，盼藉此爭取美國取消對該國的經濟制裁。

分析師表示，委內瑞拉的石油產量可能暴增多達25%，在沙烏地阿拉伯和俄羅斯等主要產油國減產導致供應趨緊之際，可望給全球石油市場帶來一些緩解。