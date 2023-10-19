國民黨、民眾黨對產生最強候選人的意見分歧，外界認為藍白若合不成，立委選舉也恐受影響。國民黨立委參選人、台北市議員游淑慧透露，有位與民眾黨總統參選人柯文哲很熟的人透露，民眾黨對這次總統大選沒有一定要贏，而是要國會席次極大化，但國民黨因非常想要贏，才因此被「吃夠夠」。

游淑慧今（19）日在政論節目《大新聞大爆卦》中指出，有位與柯文哲熟識的人向她透露，國民黨沒看懂民眾黨的棋，因民眾黨對總統大選並沒有一定要贏，而是將目標放在國會席次極大化，反觀國民黨非常想要贏，因此被吃夠夠，任由民眾黨喊價。

對此，游淑慧則直言，國民黨有看懂，但看懂又如何，因國民黨非常想贏、想要政黨輪替，因此明知被帶著轉，還是要被帶著轉。游淑慧認為，藍白應先決定要不要合作，包括這次選舉怎麼合作、國會未來合作、聯合政府怎麼合作，或者是2026年地方選舉是否要先談合作等。

藍白合陷僵局，游淑慧坦言，她已經覺得即便不合也沒關係，但彼此要有底線，不要互相攻擊，並一致監督民進黨，若連這樣都做不到，民進黨總統參選人賴清德真的能躺著選了。