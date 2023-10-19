台東市中興路一段今午間發生車禍事故，機車與雙黃線迴轉轎車相撞，又撞上路旁白色轎車，瞬間爆胎，女騎士與機車瞬間分離。（讀者提供／蕭嘉蕙台東傳真）

迴轉釀禍！台東市中興路一段今午間發生車禍事故，1名年約20歲的女機車騎士閃避雙黃線迴轉轎車不及，汽機車相撞，女騎士噴飛至路旁貨車車底，卡在底盤動彈不得，所幸意識清楚，無生命危險，經警消救援脫困，已送醫治療，詳細肇事原因，警方調查釐清中。

台東1輛銀灰色小轎車，今午行經中興路一段時，女駕駛於雙黃線違規迴轉，未料，1名女機車騎士見狀閃避不及，機車與轎車應聲相撞，再撞上路旁1輛白色轎車輪胎，導致車輪爆胎，女騎士和機車瞬間分離，女騎士摔飛滾至1輛藍色貨車底盤，受困其中。

警消獲報趕抵事故現場，消防人員判斷女騎士意識清醒後，先將其安全帽取走，接著將擔架伸進車底，確定女子固定住後，再小心翼翼地將人拉出，初步檢視女騎士身上多處擦傷，隨後送上救護車。

白色轎車車主無奈表示，無端遭受波及，左後車輪破了。藍色貨車車主則說，女騎士頭部剛好卡在車輪處，還好有戴安全帽保護。

銀灰色轎車女駕駛表示，女騎士當下車速很快，完全來不及閃避，但也坦承違規迴轉。她說，「不對就是不對，不想強辯」。至於車禍真正原因，交由台東警方調查中。