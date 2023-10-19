近日爆出美豬「洗產地」爭議，引發食安疑慮，外界擔憂恐影響台美21世紀貿易倡議談判。美國在台協會（AIT）主席羅森伯格對此強調，美國對於美國豬肉的品質非常有信心，也希望台美21世紀貿易倡議談判能有所進展。

衛福部長薛瑞元今出席衛環委員會前受訪表示，現在違規的美豬都是標示不實的問題，未檢出萊克多巴胺。合法進來的美豬是否被炒作為萊豬、毒豬，的確有可能造成台美貿易的障礙，衛福部有時候也會收到AIT的抗議。

羅森柏格今天上午與國內媒體進行圓桌座談時，則強調，美國豬肉必須通過相關進口標準，因此美方對於美國豬肉的品質非常有信心，但也認同所有食品的標示方式都應該要正確。

媒體追問，美豬議題是否可能影響台美21世紀貿易倡議談判，年底完成第二階段談判的目標是否會因此改變？羅森伯格表示，針對這兩個議題，並沒有具體回應。

但羅森伯格強調，廣泛而言，美國歡迎與台灣的夥伴關係，其中也包括台美21世紀貿易倡議上有所進展，她有幸今年簽署第一批貿易協議時能夠在場。她強調，美方非常希望相關協商能夠繼續，未來也能取得更多進展，「這一點是我們的期待」。

另外，針對美國參議院財政委員會上月通過台美避免雙重課稅相關法案，羅森伯格說，避免雙重課稅的議題的確相當重要的，美國也非常努力和私部門及台灣對口單位共同合作，這是美方所關切的議題。

羅森伯格表示，目前國務院已經和美國的財政部，還有其他的政府機構進行討論，因為對於美國來說，台灣是相當重要的經濟夥伴，扮演著非常關鍵的角色，尤其是在高科技供應鏈的部分維持韌性、可靠性，更是至關重要。