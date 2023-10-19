中國外交部發言人毛寧19日主持例行記者會。有記者提問，10月18日，聯合國安理會就巴西提出的巴勒斯坦問題決議草案進行表決，中國等12國贊成，因美國行使否決權未獲通過。對此，毛寧表示，對美國阻撓安理會通過巴勒斯坦問題決議草案，深表失望。

毛寧稱，中國常駐聯合國代表已經在表決後的解釋性發言中全面闡述了中方的立場。當前，以巴衝突不斷升級，導致大規模的平民傷亡和人道危機，衝擊地區和平穩定。中方支持安理會發揮負責任的作用，支持一切旨在推動衝突降級、恢復和平的努力，歡迎任何有利於保護平民、緩解人道危機的倡議。

毛寧指出，連日來，安理會圍繞巴勒斯坦問題決議草案進行了深入討論，不斷凝聚共識，絕大多數國家特別是阿拉伯國家都支持安理會盡快採取行動。中方對美國阻撓安理會通過巴勒斯坦問題決議草案深表失望。

毛寧強調，面對不斷升級的緊張局勢，安理會要傾聽廣大阿拉伯國家和巴勒斯坦人民的呼聲，在停火止戰、保護平民、避免更大人道災難方面切實履行責任、發揮作用。