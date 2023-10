鴻海創辦人郭台銘參選2024總統大選,先前宣布藝人賴佩霞擔任副手,但賴佩霞隨即就爆出有美國國籍,引發爭議,賴佩霞今(19日)下午宣布,已經取得「喪失美國國籍證書」,她已經不具有美國公民的身份。

賴佩霞今日下午在臉書發文,這段時間,很多支持她和郭台銘的朋友,相當關心她雙重國籍問題。為了尊重相關工作流程,面對大家的詢問,申請過程中她並未對外多做說明。今天,終於能和大家分享放棄美國國籍的最新進度。

賴佩霞表示,今天下午已經正式取得「喪失美國國籍證書(Certificate of Loss of Nationality of the United States)」。在這裡可以明確的向大家報告,她已經不具有美國公民的身份。再次感謝所有好朋友的關心,祝福大家平安健康。