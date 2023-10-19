民進黨宜蘭縣立委參選人陳俊宇近期提出收購公糧價格提高、照顧長者等政見，今天（19日）國民黨立委參選人黃琤婷等人批陳，指民進黨完全執政，多項改革早就可做卻沒有完成，選舉到了陳又說爭取，豈不是「騙票」？陳陣營則回應，要對手提出利民的政見，而非栽贓抹黑。

國民黨議員林岳賢表示，台灣人民給了民進黨將近8年時間，推動重大爭議法案時，就野蠻的直接透過表決，強勢碾壓在野意見，黨意直接凌駕民意；面對不想通過的法案，就推給朝野各黨無共識，根本就沒有過不了的法案，只有民進黨不想過的法案。

黃琤婷指出，宜蘭人民選出的立委陳歐珀不好好問政，更捲入im.B詐騙案而退選，民進黨換湯不換藥提名同為正國會的陳俊宇，民進黨提名這樣違法濫權的候選人真的沒關係嗎？賴清德主席是把宜蘭人當塑膠嗎？

陳俊宇陣營回應，宜蘭縣政府專員詐騙案、國民黨立委馬文君洩密案等，黃琤婷對此都不發一語，難道黃參選人贊成這些人的做法，來傷害宜蘭、傷害台灣嗎？

陳陣營表示，陳俊宇針對老、中、青提出各項參選政見，主動在攸關人民安全的重大議題表明立場，是對縣民負責任的一種方式；請國民黨立委參選人對縣民負責、提出利民的競選政見，而非成天抹黑栽贓，助長惡質選風。