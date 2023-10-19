新竹縣竹東二重親子公園原本深受周遭社區喜愛，從今年1月因檢驗不合格封閉至今，令不少家長感到錯愕無奈，立委王婉諭18日邀集內政部國土管理署等單位前來會勘，共商改善方案。王婉諭呼籲中央、地方政府合作改善遊戲場，期待盡速解封竹東二重親子公園，接下來還要解決竹東鎮內8座不合格公園問題。

每逢假日，竹縣許多爸媽們開心地帶孩子去公園玩，不料到了現場，卻看到兒童遊具都拉起封鎖線，尤其竹東的二重親子公園突然從今年1月封閉至今，「看得到、玩不了」，讓家長小孩敗興而歸。對此王婉諭邀集國土管理署、客家委員會、竹東鎮公所、二重里里長等人共商改善方案。

王婉諭說明，根據內政部統計，全新竹縣總共有92座公園，但檢驗不合格、待改善的公園竟有55處，高居全台之冠。平均來說，全台灣每871名兒童可以共享1座公園，但在新竹縣卻是高達每1450名兒童才共享1座公園。王婉諭指出，新竹縣雖然是全台出生率最高的城市，孩子們的公園遊戲空間卻趕不上人口成長需求，甚至還是全國末段班。

此次會勘，王婉諭認為遊戲場改善需要中央內政部、地方政府共同合作，內政部國土管理署與竹東鎮長郭遠彰承諾，會攜手改善二重親子公園，針對部分遊具，如跳石樁間距過近，有撞擊風險的情況，需拆除重建，也會提出申請計畫，由內政部協助補助改善。

新竹縣是客家第1大城，王婉諭認為客委會也應協助新竹縣建設客家特色公園，尤其二重親子公園旁的生態池設計，不能任其荒廢。客委會委員則承諾，針對竹東的公園修繕，將提供具體協助。

王婉諭表示，解封竹東二重親子公園只是第1步，目前竹東鎮只有10座公園，其中高達8座都不合格，而且除了台泥鐵道公園外，並無其他特色公園。竹東鎮人口不斷增加，親子遊憩的需求也越來越多，提升竹東的親子友善設施，絕對是竹東民眾的期盼。