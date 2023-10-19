2024總統大選倒數不到90天，中天新聞搶先公布《美麗島電子報》最新民調，民進黨賴清德仍居第一，但支持度再次下跌剩34.5%，國民黨侯友宜24.8%、民眾黨柯文哲23.7%分居2、3名麻花捲。前立委郭正亮分析，以巴戰爭的慘狀有影響到賴清德的民調，因為大家會害怕戰爭，台灣會把自己帶入被打的一方，而以巴戰火比俄烏戰爭更血淋淋、傷亡更多，感受會非常強烈。

據中天節目《大新聞大爆卦》今(19日)搶先公布的《美麗島電子報》第54波民調，三腳督態勢下依序為，賴清德34.5%、侯友宜24.8%、柯文哲23.7%；四腳督部分，由高到低分別為賴清德31.2%、侯友宜21.9%、柯文哲19.4%、鴻海創辦人郭台銘7.0%。

主持人引述吳子嘉分析稱，賴清德民調很大幅度往下走是因為「以巴戰爭」，民眾打開電視就看到戰爭慘況，擔憂賴清德當總統會更容易引發戰爭，前段時間有句話說「台灣不要變成下一個烏克蘭」，現在則是擔心以巴戰爭的火會燒到台灣。

對於吳子嘉的說法，郭正亮在節目中也表示認同，因為台灣很容易把自己同理成「被打的那方」，會把自己想成巴勒斯坦、烏克蘭，而俄烏戰爭已經打一陣子，會疲乏，死傷也沒有向以巴那樣血淋淋、人數眾多，且以色列是不分目標，連平民目標都打，俄羅斯主要還是軍人對軍人，所以民眾對以巴戰爭的感受會非常強烈，也不會很快就結束，地面戰爭都還沒開始打。

對於「戰爭與和平」能否成為2024大選的議題，郭正亮認為，要看怎麼打，不能只是嘴巴講一講，選舉到最後就是競選能量有多大的問題。

郭正亮也舉例，前總統馬英九日前在紐約大學的演說，就打的比較好，直接說「不要變成烏克蘭第二」，就很具體、會讓人直接聯想到烏克蘭血淋淋、流離失所、人民無奈的畫面。

郭正亮說，越接近大選，這種核心議題大家才會開始慢慢想，賴清德民調會不到40%，當然是因為大家怕戰爭！不然賴其他動作也沒有非常糟糕、巴西蛋爭議也沒傷到，藍白合破局也不會對賴不利，所以賴下跌一定是有其他原因，而藍白持續糾纏合不合，也把雙方支持者都催出來，《美麗島電子報》的民調也顯示，侯、柯相加的比例，已經越來越大於賴清德。