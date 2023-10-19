近年詐騙類型百百種，除手法持續推陳出新，「假投資」老哏仍騙倒不少民眾。台中市警察局太平分局日前前往國立勤益科技大學校安領航員宣教活動設攤，向學生分享詐騙類型及交通安全宣導。（太平警分局／潘虹恩台中傳真）

近年詐騙類型百百種，除手法持續推陳出新，「假投資」老哏仍騙倒不少民眾。台中市警察局太平分局日前前往國立勤益科技大學校安領航員宣教活動設攤，向學生分享詐騙類型及交通安全宣導，現場更擺出警用哈雷重機車超吸睛，引起師生停留。

校安領航員宣教活動現場，包括台中市政府消防局中山分隊、國軍人才招募中心、國防部資通電軍指揮部擺出攤位，各具特色，太平警分局則推出警用哈雷重機車吸引師生目光，並透過防詐騙手遊及闖關遊戲，提升宣導效能。

太平警分局指出，據刑事警察局統計今年7至9月的詐騙案類，以「假投資」案件數高居第一，許多民眾在社群網站、交友軟體中遭歹徒搭訕，在各種利誘甚至感情攻勢下踏入假投資陷阱。

太平警分局指出，探究假投資主要詐騙手法，發現詐騙集團多透過臉書、IG、LINE等社交軟體散播假投資資訊，等加入好友後即以噓寒問暖等方式慫恿投入資金，標榜高報酬高獲利口號，吸引被害人投資虛擬貨幣、未上市公司股票等，當被害人先後投入大筆金錢，且獲利未如預期時，該投資群組已無預警關閉並人間蒸發。

活動過程，不少學生分享經驗，表示網路詐騙案件實在很可惡，自己的朋友也有被網購詐騙的經驗，雖然是小小的金額，但也是幾天的便當費用，自己也常常在臉書上看到警方的宣導，碰到臨時狀況都會有所小心。

太平警分局表示，詐騙案件層出不窮且日新月異，識「詐」的重要性也是警方的推展及宣導重點，若接獲疑似詐騙電話之不明來電，請依循反詐騙3步驟「1、保持冷靜。2、小心查證。3、立即報警或撥打165反詐騙專線諮詢」，以避免荷包失血。