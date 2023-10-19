2024總統大選倒數不到90天，《美麗島電子報》19日公布最新民調，民進黨賴清德雖居第一，但支持度再次下跌僅剩34.5%，國民黨侯友宜24.8%、民眾黨柯文哲23.7%分居2、3名，皆有上升但仍在麻花捲。民調專家戴立安分析賴清德下滑的原因，其一是因為領先者會選擇讓選情「放冷」避免競爭，但會讓支持者和小雞認為不夠熱情，其二則是「以巴衝突」的殘酷畫面和國際上發生戰爭，會對台灣民眾心理產生影響，而賴清德的台獨背景像是「汽油桶」，戰爭慘況若引發廣泛討論就會是點燃汽油的「火柴」，雖不至於星火燎原，但賴勢必要對支持者做出解釋。

《美麗島電子報》第54波民調，三腳督態勢下依序為，賴清德34.5%、侯友宜24.8%、柯文哲23.7%；四腳督部分，由高到低分別為賴清德31.2%、侯友宜21.9%、柯文哲19.4%、鴻海創辦人郭台銘7.0%。

戴立安今在廣播節目《POP搶先爆》表示，柯文哲與侯友宜在三、四腳督都一直在麻花中，但都是呈現往上走的態勢，而上周六是藍白和會前會，第54波是在本週一到三做調查，所以是完整呈現會前會之後的趨勢。

戴立安指出，另一個明顯的趨勢是賴清德往下掉，但賴其實沒犯錯，媒體上也較少有賴的新聞，可以理解是選舉中領先的一方，不會希望選情太激化，因為會演變成競爭態勢，「放冷」會是領先者的正確策略，但同時會讓支持者認為他沒有熱情，甚至影響到立委選情、小雞會著急。賴清德過去民調的最低點是33%，出現在去年九合一大選民進黨大敗之後的三腳督，這是可以參考的底線。

對於吳子嘉認為「以巴衝突」是導致賴清德民調下滑的原因，戴立安則表示，滾動式民調是每天都在做一樣的題目，所以不會去問受訪者變動的理由，也可能會有抽樣誤差的考量在裡面。

但戴立安也說，「以巴衝突」的殘酷程度比俄烏戰爭更激烈，會讓民眾有「即視感」，感覺像第三次世界大戰的熱帶氣旋開始發生，這種不安定感像是能源、天災、地震、戰爭等方面，呈現在新聞上就會引起民眾很多感觸。

戴立安指出，這樣的局勢會牽動到台灣民眾的想法，包括之前烏克蘭、香港到現在的加薩走廊，都是地緣上很不安定的地方，在加上對岸的軍機、軍艦擾台甚至包圍，當然會加深民眾的疑慮，而且在世界上正在發生戰爭時，勢必會影響到大國的資源分配和優先順序，對台灣民眾來說這也是比較擔心的部分。

至於以巴衝突的氛圍會不會影響到大選，戴立安認為，一般民眾還比較沒有討論到戰爭的部分，但這一直都是民眾的擔憂，可能會對民眾有一種Priming effect、有鋪墊的效果，會讓民眾思考自己手中的選票會不會造成甚麼影響，這都會在考量之內。

戴立安也提到，從過去長期的民調來看，有過半的民眾認為賴清德主張台獨，所以賴說兩岸和平、要談判就會讓人很抽離；戴形容，賴清德的台獨印象就像「汽油桶」，背後可能會冒出一根「火柴」，這火柴就是戰爭的殘酷畫面、兵役延長等，如果在社會上引起廣泛討論，「不能說是星火燎原，但就是必須要進一步跟支持者解釋的部分」。

另外，戴立安認為，在各政黨不分區立委名單出來之後，會有比較密集的攻防；而現在藍白之間說是「非綠內戰」或是激化彼此支持者都好，至少是有把氛圍帶起來，但後續就是要想該怎麼解決問題。