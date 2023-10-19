美國在台協會（AIT）主席羅森伯格19日上午與媒體圓桌座談，針對兩岸關係，她致詞時強調，美方反對任何一方片面改變現狀，也不支持台灣獨立，並呼籲呼籲北京與台灣展開對話。國民黨總統參選人侯友宜也直球提問，請問民進黨總統參選人賴清德支持美國嗎？是否依然堅持台獨？

侯友宜今在臉書發文，AIT主席羅森伯格今天清楚地向台灣媒體表示，美方反對任何一方片面改變現狀，其中包括「不支持台灣獨立」，並支持兩岸展開對話。從烏俄戰爭、以巴戰爭的慘痛經驗中，我們知道，戰爭的發生往往是轉瞬間，尤其在台海兵兇戰危的現狀中，任何擦槍走火，都可能造成無情戰火侵襲你我家園。因此，我們必須備戰，以實力確保和平，身為國家領導者，更要以避戰為首要責任，確保人民的安全。

侯友宜強調，他的立場非常清楚誓死捍衛中華民國，堅決反對台獨、反對一國兩制，堅守台灣這片土地的民主自由。在兩岸政策上，他提出嚇阻、對話、降低風險的「3D策略」，同時透過平等、尊嚴、友善的交流對話，降低兩岸敵意及衝突危機，讓國家人民遠離戰爭。

侯友宜說，他曾多次詢問賴清德，「你自稱是務實台獨工作者，又曾高舉台獨萬歲，如今要參選總統的你，立場有無改變？是否依然堅持台獨？這個問題，不只台灣人民想知道，也是國際友人共同擔憂，但很遺憾，賴清德至今不敢給大家一個答案。」

侯友宜也說，「我跟賴清德最大的差別，就是我絕對可以做到兩岸和平，守護中華民國，堅決反對台獨，讓台灣這片土地的人民，不受戰爭威脅，我敢大聲地說、不斷地說，賴清德，那你呢？可不可以勇敢一次就好？又或是，支持台獨，就是你默認的答案。」