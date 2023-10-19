民進黨員周榆修擔任民眾黨總統參選人柯文哲競選辦公室主任，卻參與藍白整合幕僚會議，民進黨擬開鍘。柯辦發言人吳怡萱18日就表示，「周榆修主任個人黨籍問題，尊重當事人決定」，而19日時周榆修也已以傳真方式自行退黨。而近日就有一份最新的民調指出，對於周榆修被爆出是民進黨員，有73％的網友表示「不覺得意外」，引發討論。

YouTube頻道《桃園孫先生》19日對於「柯文哲競選辦公室主任、也是代表民眾黨參加藍白合談判的周榆修被爆出是民進黨員」進行了網路民調，截至19日晚間22時止，已有近4000人參與投票，有22％的網友表示「覺得很意外」、有73％的網友表示「不覺得意外」、有1％的網友表示「其他意見」、有4％的網友表示「沒意見」。

而參與該份民調投票的網友紛紛表示，「怎麼了嗎？當初他被問怕不怕被民進黨開除，他直接說（被開除）不是我能決定的，可是幫柯輔選是他能決定的，他就是真性情的人」、「有支持柯就知道，周為了柯已經跟民進黨嗆聲很多次了」、「他本來就是民進黨黨員，早就知道的事，有什麼好意外的」、「周榆修在市府任職時，就帶著民進黨籍了吧，這根本是人盡皆知的事」。