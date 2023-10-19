由於哥倫比亞總統佩卓(Gustavo Petro)拒絕譴責哈瑪斯的攻擊，於是以色列暫停所有向哥倫比亞出售的武器後勤，以及國防安全相關服務。哥倫比亞目前的主力戰機是以色列的「幼獅戰機」(Kfir fighter)，防空系統是以色列的巴拉克MX飛彈( Barak MX )。

防衛新聞(Defense News)報導，前幾天，哥倫比亞總統佩卓，和以色列駐波哥大大使達剛(Gali Dagan)在 X(也就是推特Twitter)上有一段口水戰，達剛大使敦促佩卓總統對以色列遭到襲擊發表看法，結果哥倫比亞總統回復：「恐怖主義正在殺害巴勒斯坦無辜兒童」，他隨後還指責「以色列將加薩變成集中營，那才是癥結。」

達剛要佩特羅修正自己的說法，但他反而在週末繼續加強對以色列的批評力度，稱以色列在加薩的軍事行動是「種族滅絕」，甚至揚言要與猶太國家斷絕外交關係。

他在周日推特上繼續說「如果說這些實話，使我們必須停止與以色列的外交關係，那麼我們也只好這樣做。」

以色列的反應也很強烈，該國外交部在一份新聞稿中表示「以色列將停止兩國之間的國防合作。」

哥倫比亞與以色列關係密切，至少在國防軍備上。數十年來，哥倫比亞一直從以色列購買軍事裝備，包括陸軍士兵的步槍，空軍的戰鬥機與武器，防空系統等等。

以色列的防空單位部署以色列的巴拉克MX防空系統，這是一種射程70公里的射後不理型中層防空飛彈，自動化程度高，也具有反巡弋飛彈能力。

哥倫比亞空軍的主要戰鬥機是24架以色列的幼獅戰鬥機。這是以色列在1970年後期，以法國幻象5型戰機藍圖，再加上自己的設計而完成的戰鬥轟炸機，最大的變革是安裝美製J79 渦輪噴射發動機，推力大，速度快。

由於美國提供以色列F-15、F-16，使得幼獅戰機在以色列空軍的服役時間不算長，之後被封存了一段時間，直到2010年，哥倫比亞向以色列購買了這些戰機，解除封存與升級都需要以色列的參與，到今年1月，雙方的服務的合約又續至2025年。幼獅戰機必然搭配以色列製的巨蠎3型與巨蠎4型飛彈。

哥倫比亞陸軍的步兵武器是以色列製造的5.56公釐加利自動步槍(IMI Galil Assault rifle)，以及7.62公釐的米加利狙擊步槍(Galil Sniper)，哥倫比亞並獲得許可生產權。

可見哥倫比亞與以色列在軍事合作上的深厚關係，但是 2022 年 8 月，佩卓總統上台後，雙方關係出現改變。