藍白近期針對2024總統大選合作展開會前會商談，民眾黨堅持「比民調」決勝負，國民黨則提出「民主初選」，侯陣營也拋出「初選、民調並行」的折衷方案，兩邊目前僵持不下。而今（19）日臉書粉專《台灣民意基金會》就釋出了一份民調指出，20歲以上台灣人中，五成二覺得柯文哲倡議「藍白合，比民調，贏的當正的，輸的推薦副手」是合理的，三成二覺得不合理。但沒想到從地緣政治角度看，「除了台北市外，其他五都16縣市選民都呈現五成以上肯定柯文哲的提議」，引發討論。

台灣民意基金會19日在臉書上分享了，他們詢問民眾「民眾黨總統候選人柯文哲主張：『藍白合，比民調，贏的當正的，輸的推薦副手』。您覺得這樣合不合理？」而結果發現，有15.4%非常合理、有36.6%還算合理、有21.8%不太合理、有9.8%一點也不合理、有13.7%沒意見、有2.8%不知道、拒答。台灣民意基金會更近一步分析，二十歲以上台灣人中，五成二覺得柯文 哲倡議「藍白合，比民調，贏的當正的，輸的推薦副手」是合理的，三成二覺得不合理。這項發現傳遞了一個重要訊息，那就是，台灣社會基本上接受以民調論輸贏。

該粉專也指出，從政黨支持角度看，不論是國民黨或民眾黨支持者，都有遠超過五成的人覺得柯文哲「藍白合，比民調，贏的當正的，輸的推薦副手」的倡議合理，中性選民也是多數認為合理。更具體地說，國民黨支持者中，五成六覺得合理，三成六覺得不合理;民眾黨支持者中，七成七覺得合理，一成八覺得不合理;民進黨支持者中，四成一覺得合理，四成三覺得不合理;中性選民中，四成一覺得合理，二成五覺得不合理，三成四不知道。

而從年齡層來看，65歲以下選民，五成以上覺得柯文哲倡議合理;65 歲以上選民對此看法分歧，覺得不合理者比覺得合理者多 4 個百分點；從教育背景來看，初中／國中以上教育程度選民中，五成以上覺得柯文哲倡議有理;小學及以下教育程度選民中，則看法分歧，覺得不 合理者比覺得合理者多2.2個百分點。

最後從地緣政治角度看，6都16縣市中，每一個行政區域都呈現多數人覺得柯文哲倡議合理，少數人覺得不合理。更明確一點說，「除了台北市外，其他五都16縣市選民都呈現五成以上肯定柯文哲的提議」。