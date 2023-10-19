在晶片禁令、以巴衝突利空陸續消化後，美股四大指數早盤漲跌互見，費半指數開高後率先翻黑，美股科技巨頭財報憂喜參半，特斯拉第三季財報不佳，19日早盤急跌逾7％，反觀Netflix則是開盤狂漲15％慶賀，台指期夜盤上漲61點，領先現貨衝破16,500點大關，暫報16,522點。

美國10年公債殖利率19日再度走揚、突破4.9％，延續了近期的上漲態勢，市場持續靜待美國聯準會（Fed）主席鮑爾稍晚的演說，並觀望中東局勢變化以及後續的美股財報表現；另外，輝達（NVIDIA）挺過晶片禁令利空，股價止穩小漲。

台灣期交所內的美股三大指數同步走揚，道瓊指數期貨、標普500指數期貨、那斯達克100指數期貨分別上漲60點、14.5點與47點；英國富時100期貨則是持續下跌49點，暫報7,546點。

美股進入財報密集公布期，美國電動汽車巨頭特斯拉第三季財報持續受到降價策略的衝擊，營收、毛利率、淨利率及獲利皆遜於預期，交車量方面，單季交付量為43萬5,059輛，低於第二季及市場預期，也是一年來首度出現季減，利空重擊下，特斯拉股價19日開盤跳空重挫逾7％，失守半年線。

另一方面，Netflix則受惠於打擊帳號共享奏效，加上新節目上檔人氣旺，上季訂閱戶數激增近900萬戶，創下2020年第二季以來最佳訂戶成長成績，激勵19日股價強彈逾15％，一舉飛越月線及半年線。

元富期貨表示，台指期19日以小紅K棒作收、結束日K連四黑，不過盤中一度再創波段新低，顯示盤勢尚未出現落底跡象，後市以巴衝突是否會擴大仍是未知數，市場依舊充斥恐慌情緒，建議短線暫且先保守看待。