巴勒斯坦激進組織哈瑪斯（Hamas）日前發動「阿克薩洪水行動」、突襲以色列，事發至今即將進入第3週，以國政府高層表示，軍隊已經獲得批准，隨時將進入加薩走廊進行地面戰，預期美國軍援也會趕上這波進攻。

據CNN、ABC新聞、《紐約郵報》報導，以色列經濟部長巴卡（Nir Barkat）19日告訴記者，以國政府安全內閣已經表示同意，只要地面部隊準備就緒，隨時都能進入加薩，不惜一切代價消滅哈瑪斯，「哪怕要花上一年的時間」。

加薩地底隧道錯綜複雜，總長度達500公里，可能成為以哈激戰的重要區域。

哈瑪斯在加薩修築長達500公里的地底隧道，俗稱「加薩地鐵」，可能成為以軍進攻的致命傷，但巴卡強調，以色列沒在怕，誓言要將那裡變成「世界上最大的墳場」。

以色列政府已經決定，殲滅哈瑪斯是「首要任務」，營救人質、避免平民傷亡則是其次。根據哈瑪斯日前聲明，目前一共有203名人質藏身於加薩地底隧道中。

以色列國防部長葛朗特（Yoav Gallant）19日視察邊境部隊，並告訴他們很快就會「從內部」看到加薩地區，暗示地面攻勢即將開打。總理尼坦雅胡（Benjamin Netanyahu）則是發布自己與士兵的影片，承諾贏下這場戰爭。

עם הלוחמים. מוכנים. pic.twitter.com/mVjwEFQXgC — Benjamin Netanyahu - בנימין נתניהו (@netanyahu) October 19, 2023

美國軍方稍早表示，已經向以色列提供將近一百萬發7.62釐米子彈、數萬發30釐米子彈，預計幾天內就能抵達。這批彈藥是以色列每年對美軍購的一部分，將在接下來的戰事中派上用場。

加薩走廊面積為140.9平方公里，是230萬巴勒斯坦人居住的飛地。自從以哈戰爭開打以來，已有至少3785名巴人喪生、逾1萬2千人受傷，超過1百萬人流離失所。