2024總統大選登記時程倒數，藍白在野陣營的結盟沒有共識，國民黨主席朱立倫也呼籲柯、侯之間就是現在重要關鍵，希望2人可以盡快坐下來好好談一談。商界大老也說朱 侯 柯三人坐下來談。對此國民黨總統參選人侯友宜競辦發言人黃子哲今表示，雙方談好時間、地點，樂見其成。不過對於侯辦明確的答案，黃始終繞圈子僅說，「沒有什麼不可以。」

黃子哲今接受媒體人王淺秋廣播專訪，針對外界現在都在喊話要主帥出來談，侯辦的態度是？黃先說，主帥談不是大問題，雙方都有意願跟態度，民眾黨主席柯文哲被問到也說不排除，要先確認柯實際上對於雙方會談的意願跟態度。

王淺秋再問，三三會理事長林伯豐也喊話要朱立倫加入，三人一起討論，侯辦怎麼看，黃子哲說，朱立倫是國民黨主席，柯文哲則是民眾黨主席，這在談黨紀合作，沒有什麼不可以，這要雙方談好時間地點以及議題，樂見其成啦。「如果朱主席第一線出來主導，對藍白合有助益，沒有什麼不可以」，

黃語畢又說，「當然只這是我認為」，言下之意似乎無法代表侯友宜發言。黃說，主席跟主席見面要事先安排，適合時間點場合議題安排好，沒有那麼難，要得到柯文哲主席確定的意願跟態度。不過黃子哲始終沒有明確答出主帥對談的確切可行性。

黃子哲說，原本希望民眾黨三天內回應，時間有壓力，希望這幾天可以得到對方善意回應，看是否有機會坐下來談，這個球在民眾黨身上，假設真的不成，我認為他們（民眾黨）要擔負比較大責任。至於柯辦提出的全民調，還要納入鴻海創辦人郭台銘，對此黃子哲說，藍白合是黨跟黨的合作，目前沒有將郭納入民調的打算，還是以兩黨為主。