國泰金10月調查顯示，景氣現況樂觀指數由9月-13.4降至-21.4，展望樂觀指數走低由9月-3.2至-9.1，大額消費意願指數及耐久財消費意願指數均僅微幅轉弱，分別降至7.2及-13.8。房屋買賣意願方面，買房意願指數由上月-45.5小幅降至-47.6，顯示近期住房政策草案對刺激買房意願並無效果。

主計總處預估台灣2023年經濟成長率1.61％，調查結果顯示，民眾對於2023年台灣經濟成長率的平均預期值降至1.6％，低於上個月的1.7％，和9月一樣，僅23％的民眾認為2023年經濟成長率會在2％以上；民眾對於2023年平均通膨預期值落在與上個月相同的2.5％，同樣有高達85％的民眾認為2023年通貨膨脹率會高於2％。綜合以上，民眾對於台灣2023年的經濟成長看法相對更趨保守，而通膨預期則續處高點。

本次調查期間主要央行貨幣政策緊縮預期升溫，國際主要股市區間震盪，投資人交易謹慎。民眾對於台股的樂觀指數由於9月10.5下滑至4.1，也是連續四個月下滑，風險偏好指數由上月13.3同步走低至11.9。