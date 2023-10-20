美國總統拜登將在黃金時段發表演說，談及以色列與哈瑪斯的衝突和俄羅斯入侵烏克蘭，同時也準備要求國會通過1000億美元的聯合法案，預計包含對台灣的支援；對此，國防部長邱國正今赴立法院備詢會前受訪表示，我們台灣作戰靠我們自己，但是有任何國家對我們有幫助，我們樂見，並不期望和指望。
邱國正指出，他也表達過，每次漢光或演訓，從來都沒有哪個版本是外軍介入了我們該怎麼做，自己國家一定要自己來救，國防部樂見其他國家包括情資交換等各方面有幫助，但絕對不會被動等待指望其他國家的幫助。
美國總統拜登將在黃金時段發表演說，談及以色列與哈瑪斯的衝突和俄羅斯入侵烏克蘭，同時也準備要求國會通過1000億美元的聯合法案，預計包含對台灣的支援；對此，國防部長邱國正今赴立法院備詢會前受訪表示，我們台灣作戰靠我們自己，但是有任何國家對我們有幫助，我們樂見，並不期望和指望。
邱國正指出，他也表達過，每次漢光或演訓，從來都沒有哪個版本是外軍介入了我們該怎麼做，自己國家一定要自己來救，國防部樂見其他國家包括情資交換等各方面有幫助，但絕對不會被動等待指望其他國家的幫助。
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